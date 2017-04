Jean Asselborn iwwert de Brexit / Reportage Frank Elsen



Ma awer hätt ee méi Avantagen an der EU ze sinn, ewéi net dran ze sinn. Et géifen dann och Transitiounsphasen op Relatiounen zoukommen, esou de Jean Asselborn en Donneschdeg nom Conseil vun den EU-Ausseministeren um Kierchbierg. Allgemeng hat Groussbritannien vill Gewiicht op d’Verhandlungn mat Europa geluecht. Ënnert anerem op d’Finanzperspektiven.De nächste Samschden ass de Sommet vun de 27 EU-Regierungscheffen. Do gëtt decidéiert a wéi eng Richtung d'Verhandlunge mat London iwwert de briteschen EU-Austrëtt ginn. Um Donneschdeg gouf de Sommet um Kierchbierg preparéiert.Um Donneschdeg hat d'den Toun fir d'Brexit-Verhandlunge verschäerft. D'Hoffnunge vu Groussbritannien, si kéinten eng Politik vum "have your cake and eat it too" bedreiwen, wären illusoresch. En Drëttstaat, an dat wäert Groussbritannien zukünfteg sinn, kann net déi selwecht oder souguer besser Rechter hunn, wéi e Member vun der EU huet d'Bundeskanzlerin den Donneschdeg am Bundestag gesot. Doriwwer géif et an der gesamter EU Eenegkeet ginn."Ech hunn d'Gefill, datt sech a Groussbritannien doriwwer nach e puer Leit Illusioune maachen", huet d'Merkel weider gesot. Dat Wichtegst wier aus hirer Siicht, "d'Interesse vun eise Bierger ze honoréieren". D'Zil vun der EU wär natierlech trotzdem, enk a vertrauensvoll Bezéiungen zu Groussbritannien ze behalen.