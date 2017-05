Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, participera à la réunion informelle «Gymnich» des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne (UE), le 28 avril 2017 à La Valette à Malte.



Comme à l’accoutumée, les ministres profiteront du cadre informel qu’offre la réunion «Gymnich» pour faire le point sur l’actualité politique internationale.



Les ministres se pencheront sur les relations que l’Union européenne entretient avec la Turquie suite aux développements récents dans le pays, les méthodes de travail du Conseil ainsi que sur les questions liées à la mondialisation et sur la mise en cause de l’ordre international fondé sur le droit. En présence des ministres des Affaires étrangères des pays candidats à l’adhésion à l’UE, le «Gymnich» se conclura avec une réunion sur la mise en œuvre de la stratégie globale de l’UE.