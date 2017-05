De "Pulse of Europe"ass een europawäit Phänomen, dat vu Woch zu Woch méi grouss gëtt. All Sonndeg ginn an europäesche Stied pro-EU-Demonstratiounen ofgehalen. Stroossbuerg, Tréier, Lëtzebuerg; et brauch een net wäit ze fueren, wann ee sech dem Stroum u Leit uschléisse wëll.En Vue vum Brexit a vun de franséische Wahlen, déi an net all ze laanger Zäit an déi 2. Ronn wäerte goen a bei deenen d'Fransouse sech tëscht dem moderat lénksliberalen Emmanuel Macron an der anti-europäescher Marine Le Pen entscheede mussen, ass et ville Leit wichteg, den europäesche Gedanken erëm an d'Käpp vun hire Matbierger ze kréien.Den Cem Özdemir vu B90/Grüne huet d'Pro-Europa Manifestatioune schonn den 9. Mäerz am Bundestag ugeschwat.

