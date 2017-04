Wéi geet et mam Brexit virun? (28.04.2017) E Samschdeg komme beim EU-Conseil zu Bréissel déi 27 EU-Staats- a Regierungscheffen zesumme fir doriwwer ze beroden.

Déi britesch Premier Ministesch Theresa May huet doropshin den 29. Mäerz dëst Joer een offizielle Bréif un den EU-Rotspresident Donald Tusk geschéckt, fir den Artikel 50 z'invoquéieren.

Um Samschdeg gesi sech an dem Kontext d'EU-Staats- a Regierungscheffe fir d'éischte Kéier formell zu 27- ouni Groussbritannien - fir déi éischt Direktiven z'adoptéieren, un déi sech an den nächsten 2 Joer soll gehale ginn.



An domat steet d'Scheedung tëscht der EU a Groussbritannien elo offiziell an de Startlächer. Vill Zäit ass dofir net, wéi den Donald Tusk a sengem Bréif un déi 27 aner Staatscheffen erkläert huet. Dofir setzt hien op ee Schlëssel-Element, wat ausschlaggebend soll sinn fir de Succès vun dëse schwieregen Negociatiounen. An zwar soll net iwwer d'Zukunft geschwat ginn, wann d'Vergaangenheet nach net gekläert ass. Heescht konkret: fir d'éischt soll sech ëm den Austrëtt vu Groussbritannien gekëmmert ginn, iert een iwwer déi zukünfteg Relatiounen, Handelsbezéiungen an aner méiglech Accorden diskutéiert.

Zanterdeem kloer war, dass d'Britten austrieden, gouf et op béide Säite vill Onsécherheet op der Säit vu concernéierten EU-Bierger, déi op der Insel liewen, an ëmgedréint fir Britten, déi an aneren EU-Länner wunnen. Och d'Geschäefts- an d'Finanzwelt war an ass nach ëmmer veronséchert. Dofir wär et elo fir d'éischt wichteg, déi bescht méiglechst Garantië fir dës Leit an Entreprisen z'assuréieren an dat am Beschte mat einfachen administrative Prozeduren, sou schreift den Donald Tusk a sengem Bréif un d'Staatscheffen.Zweete wichtege Punkt, deen et z'assuréiere gëllt, wär, dass sech all déi concernéiert Partien, dat heescht déi 27, déi an der EU verbleiwen a Groussbritannien- un déi finanziell Obligatiounen halen, déi während den Negociatioune festgehale ginn.A last, but not least misst de Friddens- a Reconciliatiounsprozess, also den sougenannte „Good Friday Agreement“ tëscht der Republik Irland an Nord-Irland, wat jo zu Groussbritannien gehéiert och weiderhin honoréiert ginn. Et dierf op kee Fall dozou kommen, dass d'Grenzen nees zougemaach ginn, dat ass a kengem sengem Interessi, sou den Donald Tusk.Wann also dës 3 Saachen an den Direktiven adoptéiert ginn, heescht d'Garantië fir d'Bierger, d'Suen an de Fridden tëscht Nord-Irland an der Republik Irland, da kéint een och ufänken iwwer déi zukünfteg Relatioune mat der Insel ze diskutéieren. Ma dat ass net fir muer an net fir Iwwermuer. 43 Joer Bezéiung tëscht Groussbritannien an der EU si schliisslech net mat enger Blëtz-Scheedung geléist.