Dat sot de Premier bei senger Arrivée kuerz virun 12 Auer um éischte formelle Sommet ouni Groussbritannien zu Bréissel.



Et ass e Blëtz-Sommet. Knapp 4 Stonne gi sech déi 27 Staats- an Regierungscheffen um Samschdeg Zäit, fir e ganz klore Message u Groussbritannien ze schécken an zwar dee vun engem unifiéierten Europa wou déi 27 beienee stinn a sech fir hir gemeinsam Interessen asetzen.





Aner wichteg Sujeten wei d'Bäitrëttsverhandlunge mat der Tierkei, d'Situatioun an Ungarn, Polen oder déi rezent Ausernanersetzungen a Mazedonien stinn awer net um Ordre du Jour a sollen och net ugeschwat ginn.





Direktiven fir de Brexit wäerten um Samschdeg de Mëtteg vun den 27 Staats- a Regierungscheffen adoptéiert ginn. Da läit de Ball bei der EU-Kommissioun, déi e Mëttwoch méi detailléiert Propose maache mussen, zum Beispill wéi, a wéini verschidde Sujete verhandelt ginn.