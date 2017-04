E Sonndeg de Mëtteg hat sech de Mouvement nees an der Stad op der Place Clairefontaine Rendez-vous ginn, fir am Numm vun Europa ze demonstréieren.

"Pulse of Europe"

Den Jonathan Ponchon, Organisateur vum Mouvement hei zu Lëtzebuerg, warnt: "Europa steet um Spill." An et dierft een d'Gefor net ënnerschätzen, dat géifen d'Beispiller Brexit an Trump weisen.

E Sonndeg de Mëtteg waren eng 100 Leit an der Stad derbäi, fir Europa ze verdeedegen an den Discours iwwert d'EU nees positiv ze prägen.Och den nächste Sonndeg ass nees Rendez-vous an der Stad, duerno géing sech den Mouvement eng Kéier de Mount gesinn, fir zesummen ze manifestéieren.