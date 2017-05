„I’m leaving Downing Street ten times more skeptical than I was before“, waren dem EU-Kommissiounspresident seng Wierder nom Treffe mam Theresa May.

D'EU-Staats- a Regierungscheffen hu beim Brexit-Sommet eestëmmeg Riichtlinne fir de Brexit decidéiert. Ganz anescht soll do e Gespréich leschte Mëttwoch tëscht dem Jean-Claude Juncker an der britescher Premierministesch Theresa May verlaf sinn. Haaptgespréichsthema soll den Oflaf vun den Austrëttsverhandlunge gewiescht sinn. Wéi d'Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung e Sonnde mellt, wär den EU-Kommissiounspresident no 2 Stonnen Diskussioune mat de Wieder "Ech verloossen d'Downing Street 10 Mol méi skeptesch wéi virdrun." gaangen.Den Dag dono soll de Jean-Claude Juncker mat der Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonéiert hunn. Senger Aschätzung no géif d'May "an enger aner Galaxie liewen".An der Tëschenzäit huet d'Theresa May reagéiert. Esou wäit si dat kéint beuerteelen, wär dat just Klaatsch vu Bréissel. D'Gespréicher wäre konstruktiv gewiescht, ma dat géif och weisen, datt d'Verhandlunge vun Zäit zu Zäit haart wäerte ginn, sou déi britesch Premier.