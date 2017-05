Internat.: Am meeschte gelies

Elo géing eng debil Debatt iwwer d'Nees-Aféiere vun der Doudesstrof derbäikommen. Well d'EU-Kommissioun an de Conseil näischt ënnerhuelen, géing elo d'Parlament aktiv ginn an den Artikel 7 lancéieren, sou den CSV-Europadeputéierte Frank Engel. Domat kéint Ungarn, als allerleschte Konsequenz Stëmmrechter verléieren oder Strukturfonge gestrach kréien.