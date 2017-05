Dës Negociatioune verspriechen alles anescht wéi einfach ze ginn.Éischt Prioritéit sinn jo bekanntlech d'Rechter vun de 3,2 Milliounen EU-Bierger op der Insel an den 1,2 Millioune Britten an der EU. De Problem dobäi ass awer dass d'EU-Kommissioun wëll, dass ee fir dës Rechter ze behalen och ka viru Geriicht goen an dofir ass den Europäesche Geriichtshaff zoustänneg. Dat Geriicht ass awer net nëmme ganz onbeléift op der Insel, ma och nom Brexit ouni britesch Riichter. London wäert d'Autoritéit vum Europäesche Geriichtshaff deemno net unerkennen.Zweete Punkt sinn natierlech d'Suen. Tëscht 40 an 60 Milliarde gouf am Ufank geschat, elo sinn scho bal 100 Milliarden u finanziellen Engagementer an d'Spill bruecht ginn. De britesche Brexit-Minister sot e Mëttwoch schonns, dat wär net akzeptabel, dës Zomme géing Groussbritannien net bezuelen.Drëtte Knackpunkt ass d'Plënnere vun EU-Agencen, wéi der Bankenopsiicht an der Agence fir d'Kontroll vu Medikamenter, déi nom Brexit natierlech net zu London kënne bleiwen. An dat Geplënners kéint och richteg déif an de Portmonnie schloen. Domat ass de Sträit also scho virprogramméiert.Dës Direktive vum Michel Barnier si bis ewell just e Brouillon. Déi zoustänneg EU-Minister mussen dës Direktiven den 22. Mee nach gutt heeschen.