Europacenter zu Schengen ass nees op (05.05.2017) Europa steet zanter Joren an der Kritik. Géint Europa si kënnt gutt un, Frankräich ass aktuell e gutt Beispill.

Europacenter zu Schengen/Reportage Schmit



Wéi virun engem Joer am Europa-Musée zu Schengen de Plafong erofgefall ass, gouf och scho gären de Verglach mat der europäescher Konstruktioun gezunn. Zanter e Freideg ass de Musée zu Schengen nees op, pénktlech fir d'Wahlen den nächste Sonnden a Frankräich. Schengen steet fir oppe Grenzen, déi awer sinn a Gefor, deemno wien d'Fransousen e Sonnde wielen. Do kéint méi wéi just e Plafong eroffalen.Iwwerall an Europa misst een dowéinst en Zeeche sëtzen, sou den Tenor op der Pressekonferenz. A besonnesch zu Schengen! Op der Plaz, wou 1985 deen historeschen Accord ënnerschriwwe gi war. Zesumme fir Europa soll dofir den 9. Mee marschéiert ginn.

''Schengen lieft'' ass de Slogan vun der Uertschaft. Och dat ee Wuertspill mat politeschem Message. Wann d'Ofkommes géif annuléiert ginn, wär Schengen fir d'Touriste manner interessant. Zejoert waren awer nach ronn 40.000 Touristen zu Schengen. Dat obwuel de Musée laang zou war. An där Zäit ass och de Bistrot vum Europazenter renovéiert ginn. Do kritt een – och symbolesch - Wäin aus der ganzer Regioun ze schmaachen.