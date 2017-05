Keen Doute: de gewielte President ass en iwwerzeegten Europäer.

De Match an Europa, seet En Marche!, dee Kampf ass jo an der Lescht een tëschent nationale Souverainisten an Europäer. An der 4. Zeil vu sengem Europa-Programm léisst de Macron dogéint schreiwen: la vraie souveraineté passe par une action européeenne, dans un cadre démocratique renouvelé.Dat ass et schonn an e puer Wierder: Frankräich kann nëmme staark a souveraine sinn duerch europäesch Aktioun an dat an engem reforméierten europäeschen Demokratie-Kader. Woumat een da bei de Propositiounen ass.Well Europa dacks eppes technesches a wäit ewech vun de Leit ass, misst eng nei EU eng Basis hunn, déi op enger large consultation citoyenne, aux niveaux national et européeen giff berouen. Duerfir sollen elo nach dëst Joer des Conventions démocratiques queesch duerch Europa organiséiert ginn an dorausser sollen dann eng Feuille de route entstoen fir europäesch Prioritéiten an den nächste 5 Joer. Sous-entendu, large sous-entendu: wann déi aner Europäer do matmaachen.Sécherheetstechnesch sollen déi europäesch Grenzwiechter op 5.000 Mann gehéicht ginn, Passeuren an deboutéiert Migranten solle bekämpft ginn.Militäresch soll et e Fonds européeen de défense an och e gemeinsamen Quartier général ginn an dat an enkem Kontakt mat der Nato.Wou natierlech am meeschten op de Macron gewaart gëtt, dat ass um ekonomesche Plang. Do soll et eng concertéiert europäesch Aktioun géint internationalen Dumping ginn, europäesch Investissementer solle geschützt ginn.An do steet dann e famouse Saz, dësen: Dee soll d'Responsabilitéit iwwer de Budget vun der Euro-Zon hunn, kontrolléiert gi vun engem Parlament aus der Euro-Zon. Dat et jo nach guer net gëtt. An de Macron seet och net, wéi de geplangte Superminister soll bestëmmt oder gewielt ginn. An och net, wat déi Däitsch dovunner da wuel halen.Grad an deene Punkten vum en-marche-Programm stécht also immens vill Konflikt-Stoff fir – europäescht – Gestreits.