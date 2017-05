Op deem Tour kann een déi europäesch Institutiounen zu Lëtzebuerg kenneléieren an zesumme mat de Politiker iwwert d'Zukunft vun Europa kënne schwätzen.

Et geet ënnert anerem laanscht d'Sekretariat vun Europaparlament, d'Europaschoul, den europäesche Geriichtshaff, d'Cour des Comptes, den Informatiounsbüro vum Europaparlament a Monumenter, déi déi europäesch Unioun symboliséieren.

Trëppele kann een esou laang een natierlech esou laang ee wëll, et gëtt awer zwee festgeluechten Tier, ee vu 6km an ee vun 10km, wou da genee gezeechent ass, laanscht wéi eng Institutiounen ee geet. Aschreiwe kann ee sech vun 9 Auer mueres bis 15 Auer op der Place Grand Théâtre, wou et natierlech och z'iessen an ze drénke gëtt. Op deenen zwee festgeluechten Tier gëtt et dann och Tëschestoppen, wou een och Erfrëschunge kritt.





Déi 6 Europadeputéiert trëppelen natierlech och mat a sinn oppe fir Gespréicher iwwer Europa, si hunn och eenzel hir Grënn uginn, firwat datt se mattrëppelen.