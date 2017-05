Fir d'éischte Kéier ass vun e Freideg un eng Konferenz vum europäesche Leader-Programm hei am Land.

Bei dem Programm geet et drëm, fir Mënschen aus ländleche Regiounen ze mobiliséieren a mateneen ze vernetzen. Hir Iddie gi benotzt, fir esou déi ländlech Regioune wirtschaftlech ze valoriséieren. Zu Veianen treffe sech 300 Leit aus 19 verschiddene Länner, déi iwwer 3 Deeg hir Käpp zesummestieche fir kreativ ze sinn. D'Projete gi konkret gewisen. Dernieft ass eng Marsch iwwer 9 Kilometer, wou d'Leit Equippe grënnen.





D'Françoise Bonert



15 Milliounen Euro Budget steet de 5 Lëtzebuerger Leader-Regiounen iwwert eng Period vu 7 Joer zur Verfügung, d'Mëttel kommen zum Deel aus der EU-Keess, awer och vum Staat, de Gemengen an och privat Kapital ass dobäi.

De Succès vum Leader-Programm gëtt no all 7 Joer aler Leader-Period vu Bréissel gemooss, et gëtt gekuckt, ob Ziler erreecht a geplangte Projete realiséiert goufen.