Europadag zu Schengen (09.05.2017) Iwwer 12 Kilometer zitt sech d'Streck vu Munneref op Schengen.

De Reportage hei am Video



An di Jonker feiere och schonn den Dag vun Europa. de Lallenger Lycee hat op säin Europafest invitéiert. De Lycée ass eng vun den "Ambassadeursschoulen vum Europaparlament - eng Initiative vu Stroossbuerg, wou 8 Lycéeën hei am Land matmaachen. Sie organiséieren Aktivitéiten, déi di Jonk sollen fir europäesch Wäerter sensibiliséieren. Am LTL huet sech gewisen: D'Europa kann also nach begeeschteren.





