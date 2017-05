Um Programm stinn ënnert anerem Entrevuë mam Vizepresident vun der Kommissioun, dem Frans Timmermans an der EU-Diplomatiecheffin Federica Mogherini. Si dierften iwwert déi festgefuere Gespréicher schwätzen, wat den EU-Bäitrëtt vun der Tierkei betrëfft. Awer och déi tierkesch Pläng, fir d'Doudesstrof nees anzeféieren an de Flüchtlingsaccord mat Ankara dierft ee Sujet sinn.



D'Bäitrëttsgespréicher leien den Ament de facto op Äis, wéinst dem Verhale vun der tierkescher Regierung géintiwwer hire Géigner zanter der Putschtentative am Juli zejoert. D'EU hat schonn am Virfeld kloer gemaach, dass wann de President Erdogan d'Doudesstrof nees sollt aféieren, dat automatesch d'Enn vun de Bäitrëttsgespréicher bedeit.