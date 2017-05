Problemer bei der Relocalisatioun Eréischt 11.3% vun de Flüchtlingen an der EU ëmverdeelt

Rezente Chifferen no hapert et ferm bei der Relocalisatioun vu Flüchtlingen. Vun 160.000 Leit wieren der grad emol ronn 18.000 an der EU ëmverdeelt ginn.