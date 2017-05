Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Fir de Grand-Duché seet Bréissel e Wuesstem vun 4,3 Prozent fir dëst Joer a vun 4,4 Prozent fir 2018 viraus, dat ass liicht manner, wéi déi national Projektiounen duerch de Finanzministère.

Domatt kënnt Lëtzebuerg awer ënnert all de Memberstaten am beschten ewech. Eis däitsch a franséisch Nopere kréien just e Wuesstem vun 1,6, respektiv 1,4% fir dëst Joer profezeit.