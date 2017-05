© AFP Archivbild

Dat sot de Jean-Claude Juncker en Donneschdeg den Owend an der rumänescher Haaptstad Bukarest.



Den EU-Kommissiounspresident war do fir e Gespréich mat Bierger. Fir de fréiere Premier géifen och keng aner Memberlänner aus der Europäescher Unioun austrieden, well, Zitat: „Si gesi bei der Autopsie vu Groussbritannien, dass et sech net lount!“