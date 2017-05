Donieft wëll een awer och mat Hëllef vum Europäesche Geriichtshaff weisen, dass d'EU net dat bürokratescht Organ ass, als dat et gär gesi gëtt, betount de Gilles Despeux.Virzejoert ware fir déi lescht Portes ouvertes vum Kierchbierger Geriicht bannent 4 Stonnen eng 4.000 Visiteuren an den eenzelne Gebaier passéiert. Och dës Kéier stinn nees verschidde Visitten um Programm, sou de Pressespriecher vum Europäesche Geriichtshaff. Dat geet u mat klassesche Visites guidéeën, dëst a verschiddene Sproochen, och vum Lëtzebuergesche Riichter op Lëtzebuergesch.Eng Méiglechkeet deemno, fir mam François Biltgen duerch seng Aarbechtswelt ze trëppelen. En zweete Programmpunkt ass d'Ausstellung vu Konscht am Haaptgebai. Et ginn eng 40 Objeten, déi an enger Broschür erkläert ginn. Ë.a. kann do dem Sculpteur Auguste Rodin säi „Penseur“ bewonnert ginn.Drëttens kann een awer och ganz einfach eng Visite op eege Fauscht maachen a sou dat renovéiert Gebai entdecken, mat Hëllef vun engem Plang, deen engem weist, wou wat ass.Woubäi den absolute Clou vun den oppenen Dieren en aneren ass. Déi zwee Tierm sinn nämlech och accessibel, a sou kann een da bis op de 24. Stack erop goen, an do eng exzeptionell Vue genéissen. Et kéint een do net nëmmen eis schéi Stad bewonneren, mä et kéint ee souguer an eis 3 Nopeschlänner kucken. De Gilles Despeux geet sou wäit an ass der Meenung, dass et déi eenzeg Plaz op der Welt ass, vu wou aus ee 4 Länner ka gesinn.Vum Gilles Despeux ass et dann och den Tuyau, fir d'éischt op den Tuerm erop ze fueren - well et dofir ëmmer déi gréisste Schlaang gëtt - an dono z.B. eng Visite guidée ze maachen. Eng 150 Fräiwëlleg hëllefen de Mataarbechter vum Europäesche Geriichtshaff e Sonnden, an déi Interesséiert hunn och d'Méiglechkeet, fir mat Iwwersetzer ze schwätzen, déi all Dag do schaffen.