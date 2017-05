D'EU wëll wëssen, ob de Laptop-Verbued méiglecherweis och an Zukunft op direkte Volen an europäesch Länner gëllt.

Vertrieder vun der EU-Kommissioun an eng Rei Minister aus EU-Memberlänner wëllen um Freideg nach mam amerikanesche Minister fir Heemechtschutz telefonéieren an déi Fro klären. D'EU wéilt och wëssen, ob et effektiv eng seriéis Sécherheetsmenace gëtt.