Des Retouren sinn am Kader vum Flüchtlingspakt tëscht der Europäescher Unioun an der Tierkei ze gesinn. Doran ass jo festgehalen, datt all illegal Immigranten aus Griichenland an d'Tierkei geschéckt ginn, ausser wa se kënnen noweisen, datt se do verfollegt ginn.