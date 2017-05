© Sandra Schmit

Europadag: Rep. Sandra Schmit



Nieft Musek an Danz hunn déi sechs Lëtzebuerger Europadeputéiert op den "Walk for Europe" invitéiert gehat. Lass goung et beim Groussen Theater. Zwee Tier vu 6 oder 10 km konnten d'Léit um Samschdeg de Moien trëppelen.

Vum Glacis aus goung et op de Kierchbierg, duerch de Gronn, bis op d'Fête de l'Europe an der Uewerstad.D'Participante koumen dobäi u verschiddenen europäeschen Institutioune laanscht an ebe grad Europa war op dësem Dag jo dat Wichtegst, sot d'EU-Deputéiert Mady Delvaux. Et géife vill Anti-Europäer op d'Strooss goen an dofir sollte sech och déi weisen, déi fir Europa sinn ...Ma et schénge vill Léit ze wëssen, wat se un Europa hunn, och wa jidderengem eppes aneres wichteg ass: vun oppe Grenzen iwwert d'Zesummeliewe vu verschiddenen Nationalitéite bis bei de Fridden an eng eenheetlech Währung.Sou vill gutt Grënn gehéiere geféiert: Dofir gouf et op der Place d'Armes op der Place Jan Palach e Gebuertsdagskuch fir 60 Joer EU, verbonne mat ville Wënsch fir d'Gebuertsdagskand.Gefeiert gouf Europa net nëmmen an eiser Stad mee zum Beispill och zu Paräis an zu Stroossbuerg.