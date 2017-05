De Lëtzebuerger Diplomatiechef Jean Asselborn a seng Kollege befaasse sech haaptsächlech mat der europäescher Zesummenaarbecht, wat d'Sécherheet an Defense betrëfft.



Dës Kooperatioun soll op EU-Niveau verstäerkt ginn.



Déi geplangte militäresch Kommandozentrale fir Asätz am Ausland war allerdéngs am Virfeld vu Groussbritannien blockéiert ginn.



Donieft beroden d'EU-Minister och iwwert d'Afrika-Strategie vun der Unioun. Dës soll op Flucht-Ursaachen wéi Honger, Aarmut a Chômage reagéieren.



Weider Sujeten um EU-Ausseministerconseil zu Bréissel sinn d'Zesummenaarbecht mat osteuropäesche Länner souwéi d'Protester géint d'Regierung am Venezuela.