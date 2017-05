De Projet de Rapport heizou gouf um Méindeg de Moie vum LSAP Deputéierten Marc Angel an der Kommissioun des Affaires Etrangères an der Chamber presentéiert. An den Aen vun enger Rëtsch Deputéierte feelt et do awer nach un däitlechen Erklärungen. Virun allem d'CSV an déi Lénk bedaueren, datt iwwert eng Rei Punkten net genuch geschwat ginn ass.





Zukunft vun der EU - E Reportage vum Claudia Kollwelter



Verschidde Punkte wieren net genuch traitéiert gi seet den CSV Deputéierte Laurent Mosar. Notamment dee vum politeschen Wëlle vun den eenzelen EU-Memberstaaten.

Laurent Mosar: Well et geet net duer permanent ëmmer nëmmen op der Kommissioun ronderëmer ze klappen an déi ze kritiséieren, wa kee politesche Wëllen do ass, fir eng Rei vu Reformen ëmzesetzen. Mir hu lo schonn Instrumenter, déi eis giffen erlaben a verschiddene Beräicher méi wäit ze goen. Dat geschitt awer net, well eenzel Memberstaate systematesch blockéieren.



De Marc Baum, Deputéierte vun déi Lénk hat sech méi Debatten an der Kommissioun gewënscht. De Rapport wier ganz onerwaart komm, mat ganz komesche Conclusiounen.



Marc Baum: Datt an deem Rapport dra steet, fir wéi eng Piste mir eis da beim Wäissbuch vum Här Juncker, wéi eng Piste Lëtzebuerg dann do privilegéiert, obwuel déi Debatt eigentlech nach guer net an der Chamber gefouert ginn ass. Et sinn aner Punkten, wou ganz kloer gesot gëtt, d'Chamber géif sech géint d'Iddi vun engem Parlament vun der Eurozon ausschwätzen, eppes wat haut zu Berlin diskutéiert gëtt... dat ass ganz erstaunlech, well déi Debatte virdrun eigentlech net stattfonnt hunn.



Dem Rapporteur Marc Angel no ass am Projet de Rapport e Constat vun enger Poly-Kris gemaach ginn déi et an Europa gëtt, an op déi et gëllt Léisungen ze fannen wéi een do kann eraus kommen.



Marc Angel: De Problem ass och, dass sech déi national Politik an national Parlamenter sollen dofir suergen, dass déi europäesch wichteg Punkten och méi Visibilitéit um nationale Plang kréien. Dass mir domat méi mat agebonne sinn, mir sinn et jo mä mir sollen dat och méi visibel maachen.



Dem DP Deputéierten Gusty Graas no, huet een awer zesumme konnte festhalen, datt ee méi Moyene muss kréien, virun allem och an der Chamber.



Gusty Graas: Et ass nämlech festgestallt ginn all déi Joren, datt d'europäesch Politik ass jo vill méi komplex ginn... mir gesinn dat an eise Fraktiounen, mir gesinn dat hei, datt mer deem net ëmmer gewuess sinn. Do mengen ech kristalliséiert sech ëmmer méi eraus, datt dat eng Haaptfuerderung wäert sinn, fir datt mer als Deputéierten, als Fraktioun, als Kommissioun och do besser encadréiert ginn. Mir wäerten dat och dem Büro méi determinéiert virleeën.





An enger vun den nächste Sitzunge gëtt dann eng Motioun an eng Resolutioun vum Rapporteur presentéiert an da gëtt iwwert de Rapport ofgestëmmt ier et de 4. Juli zum ëffentlechen Debat kënnt.