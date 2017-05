© AFP (Archivbild)

Lëtzebuerg war vertrueden duerch den Ausseminister Jean Asselborn. Et gouf ënnert anerem de Point gemaach vun der europäescher Asylpolitik. Et war den 10. Tour de Table, sou de Lëtzebuerger Diplomatiechef, a sécherlech net dee leschten.

E wier grad sou lamentabel ausgaangen, wéi och schonn déi Diskussioune virdrun. Op en neits gouf et nämlech kee Virukommen.





JAI: Flüchtlingsproblematik / Jean Asselborn



"Zanter 2015 gëtt schonn iwwert d'Solidaritéit an der Asylpolitik diskutéiert, an et geschitt näischt", sot den Ausseminister Jean Asselborn um Freideg de Moien am RTL Interview.

De Begrëff Solidaritéit an der Europäescher Unioun an an der Migratioun géif ëmmer méi ee Friemwuert ginn. Jidderee wier sech bewosst, dass Länner wéi Italien a Griicheland musse gehollef kréien. Wann et dann awer ëm déi konkret Repartitioun vun der Charge geet, géife sech verschidde Länner distanzéieren an deenen aneren d'Aarbecht iwwerloossen.



D'Reform vun Dublin wier domat blockéiert, d'Retouren an eng eenheetlech EU-Migratiounspolitik. De Jean Asselborn huet ze bedenke ginn, dass dëse Blockage op d'Käschte vun eise Wäerter geet. Wann et sou sollt viru goen, wier Schengen a grousser Gefor, betount de Jean Asselborn. Dann hätte wuel Parteie wéi de Front National an d'AfD d'Wahlen net gewonnen, mä hir Ziler erreecht.



Et war den Appell vum Ausseminister, dass sou séier wéi méiglech muss eng equilibréiert Léisung op verschiddenen Niveaue fonnt ginn. Jidderee wier sech eens, dass muss gehollef ginn, allerdéngs ginn et nach Differenzen, wéi dat soll geschéien, sou de Jean Asselborn. Hie fuerdert ënnert anerem Efforte bei der Reinstallatioun vun deene betraffene Leit. Och missten déijéineg, déi iwwert déi legal Weeër an Europa kommen, favoriséiert behandelt ginn. Donieft misst no deene verschiddene Besoine vun de Memberlänner gekuckt an op Basis dovunner d'Flüchtlingen opgedeelt ginn.



Grouss Rettungsaktiounen am Mëttelmier



Bannent nëmme 24 Stonne gouf ronn 2.300 Flüchtlingen an aner Migranten op der zentraler Mëttelmierroute tëscht Afrika an Europa aus Séinout gerett. Wéi et vun der Garde Côte heescht, waren d'Leit ënnert anerem mat Schlauchbooter ënnerwee. Am Ganze goufen et 22 Rettungsasätz. Déi zentral Mëttelmierroute gëllt als déi geféierlechst. Un de italienesche Küste ginn den Ament déi meescht Migrante registréiert.