Et geet ëm d'Affär iwwert déi sougenannte Panama-Papers. D'Membere vun der Kommissioun wëllen engersäits mam Jean-Claude Juncker iwwer Initiative vun der Kommissioun géint d'Wäisswäsche vu Suen diskutéieren, respektiv Steierhannerzéiung.



Op där anerer Säit sollen och d'Praktike vum Grand-Duché am Steierberäich beliicht ginn.



De fréiere Lëtzebuerger Premier war virun de Revelatioune vun de Panama-Papers duerch déi sougenannte LuxLeaks-Affär ënner Drock geroden. Enn 2014 waren iwwer honnert Fäll bekannt ginn, an deene multinational Konzerner hei am Land op Käschte vun aneren EU-Länner Steieren hannerzunn hunn.



De Jean-Claude Juncker hat schonn am September 2015 virun enger Spezialkommissioun vum EU-Parlament a Saachen LuxLeaks-Affär ofgestridden, ee System fir Steierhannerzéiung geschaaft ze hunn.



Déi Gréng am Europaparlament hu virum Hearing, déi fréier Steierpraktike vum Grand-Duché schaarf kritiséiert



D'Steierpolitik vu Lëtzebuerg hätt zu enorme Steierausfäll an aneren EU-Länner gefouert, sou de Finanzexperte vun deene Gréngen am Europaparlament Sven Giegold. Eleng den däitsche Fisk hätt, virsiichtegen Estimatiounen no, iwwer 200 Milliounen Euro verluer.



De Politiker huet sech dobäi op Avise baséiert, déi déi Gréng Fraktioun ausschaffe gelooss huet. Wéi et doranner heescht, hätt Lëtzebuerg jorelaang déi europäesch Steierkooperatioun blockéiert.



Duerch Exceptiounen déi gemaach goufen, hätten aner europäesch Länner musse leiden, sou de Sven Giegold.