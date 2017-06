© afp

A weider heescht et: "Eis Politike musse sech och weider entwéckelen, d.h. et si méi Efforen néideg!"En Dënschdeg de Mëtteg gouf den europäeschen Drogerapport fir 2017 zu Bréissel virgestallt.

Dee weist z.B., dass d'Zuel vun Doudegen duerch eng Iwwerdosis weider an d'Luucht geet. An zwar fir d'3. Joer noeneen, no enger laanger Period vu Baisse a Stabilisatioun; donieft ass ë.a. méi Kokain disponibel, och wann es net méi consomméiert gëtt.

Fir de Kommissär Dimitris Avramopoulos ass et net nëmmen d'Zil, fir d'Gesondheet vun de Bierger ze schützen, mä och fir d'Profitter duerch Drogen ze stoppen; doduerch ginn nämlech op d'mannst 24 Milliarden Euro d'Joer an der EU generéiert. Dem Kommissiounsmember no weist den europäeschen Drogerapport vun dësem Joer, nieft dem Plus bei den Overdosen, zwou weider Saachen: Et gëtt eng dauernd Disponibilitéit vun neie psychoaktive Substanzen an et si ganz staark, synthetesch Opioiden, déi eng wuessend Gefor fir d'Gesondheet duerstellen.

Nieft dem europäesche Rapport goufen en Dënschdeg och 30 nationaler virgeluecht, an zwar vun den 28 EU-Memberlänner, Norwegen an der Tierkei; aus deene geet z.B. ervir, dass zejoert 66 nei, méi staark a potenziell déidlech psychoaktiv Substanzen detektéiert goufen, spréch méi wéi eng d'Woch, wat der awer manner si wéi a fréiere Joren. Och gëtt dee viru kuerzem presentéierten neien EU-Aktiounsplang géint d'Droge bis 2020 de Moment diskutéiert.

D'Presidentin vum Verwaltungsrot vum europäeschen Observatoire vun den Drogen an Toxicomanien huet betount, dass de Rapport e kloert Bild iwwert d'Situatioun an den EU-Memberlänner verschaaft. Deemno bleift den Drogentrafic weider d'Haaptgeldquell vu kriminelle Gruppen, sou d'Laura d'Arrigo. Iwwer 8.000 Liewe géifen an Europa all Joer op Grond vun enger Overdose op en Enn goen.

Et hätt also nach kee Land e Wonnermëttel géint d'Droge fonnt. Den Direkter vum Observatoire zu Lissabon huet sengersäits d'Fixerstuffen uechtert d'EU ugeschwat: Et gëtt der schonn a 6 Länner plus Norwegen an am Ganzen ewell 78 där Raim fir den Drogekonsum an Europa, an anerer entstinn a weidere Memberlänner.

Eng grouss Suerg wären d'synthetesch Opioiden, ë.a. a Form vun Nuesespray, sot den Alexis Goosdeel, fir deen den Drogemaart weider ganz aktiv ass. Et misst een dofir weider opmierksam sinn an zesumme schaffen.