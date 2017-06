Bei 18 Schaffdeeg just 2 Roudeeg an d'Liberaliséierung vum Marché wëllen d'Gewerkschaften am Transport-Secteur net zouloossen.

Der EU-Kommissioun hire Mobility-Package stéisst dem Landesverband, dem OGBL an der Europäesch Transport Federatioun ellen op. Eng nei Reegelung soll d'Lenk- a Pausenzäite vu professionelle Chauffeuren esou änneren, dass hinne bei 18 Schaffdeeg just nach zwee obligatoresch Roudeeg zoustinn.



Ausserdeem soll den Transportsecteur weider liberaliséiert ginn, wat fir déi professionell Chauffeuren zousätzlech Konkurrenz bedeit. Op engem Protestpiquet hunn d'Gewerkschaften hirer Roserei Loft gemaacht, seet de Romain Daubenfeld vum OGBL.

Wann dat aktuellt Reglement géif agehalen a kontrolléiert ginn, géif dat de Gewerkschaften an der ETF duergoen. D'EU-Kommissioun geet méi wäit a proposéiert elo effektiv, fir d'Reposzäit do hannendrun ze setzen. Dat wëllen d'Gewerkschaften awer net dulden, well d'Leit dann nach méi ausgenotzt ginn, wéi dat haut schonn de Fall ass. Dowéinst wëlle si d'Ministeren elo all Kéiers begleeden, wa si iwwer dat d'Thema wëlle schwätzen. Et wëll een hinnen och ëmmer erëm widderhuelen, datt dat, wat d'Kommissäre virgeschloen hunn, de Contraire ass, wat d'Gewerkschafte wëllen. Et hätt een am Virfeld solle mat de Gewerkschafte schwätzen, dann hätten d'Ministeren haut net dee Misère, betount de Romain Daubenfeld. D'Europäesch Gewerkschafte si sech do zimlech eens an et wëll ee weider um Dossier dru bleiwen.

Et kéint ee sech Aktioune bis hin zu enger Streikaktioun virun der EU-Komissioun zu Bréissel goen, esou nach de Romain Daubenfeld.



Um Donneschdeg hu sech d'Transportminister aus der EU getraff, fir mam EU Transport Conseil iwwer de "Road Package" ze schwätzen.