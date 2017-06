© MJUST

Dee Parquet ass zoustänneg fir Auteure vun Infraktioune géint d’finanziell Interesse vun der EU ze poursuivéieren a virun déi respektiv national Geriichter ze stellen. Et geet zum Beispill ëm Abusen op Käschte vun EU-Fongen. Op déi Manéier sollen d’Enquêten an esou Fäll méi eenheetlech ginn. 20 EU-Länner maache bei deem europäesche Parquet mat.

Dee Parquet dierft nom Accord vum Europaparlament 2018 oder 2019 operationell sinn. Et wäerten do op d'mannst 115 Leit schaffen.



Fir de Justizminister Felix Braz ass et nieft dem praktesche Wäert och ee symboleschen deen do mat spillt. Europa géif weisen, datt et zesummeschafft, och bei esou wichtegen Dossieren wéi der Justice.



Felix Braz: Et geet also drëms, deenen déi haut op eng kriminell Aart a Weis europäesch Suen verontreien [...], dass een deene besser kann d'Handwierk leeën, an dass déi viru Geriicht gezu ginn. Dir wësst, dass d'Europäesch Unioun all Joer Milliarden u Strukturfonge verdeelt, do ginn et Schätzungen, wou ganz gewalteg Montante vu Kriminellen falschen Zwecker zougefouert ginn. De But vun dësem Reglement iwwert den europäesche Parquet ass ganz kloer fir déi dorunner ze hënneren an se an de Nationalstate virun de Riichter ze kréien. Ganz oft ass et an dëser Matière esou, dass iwwert d'Grenzen eraus gehandelt gëtt, dat si seelen Infraktiounen, déi nëmmen an engem Land geschéien. Ganz oft gëtt et hei am Beräich vun der TVA eng transfrontalière Komponent a genau dowéinst ass et wichteg, dass een d'Koordinatioun an d'Instruktiounen am Kader vun Enquêten zentral an Europa ka steieren. Dat erlaabt et déi Kriminell an den eenzelne Memberlänner besser viru Geriicht kënnen ze bréngen.





Extrait Felix Braz (1)



Wat elo d'Chance ugeet fir d'Bankenopsiicht op Lëtzebuerg ze kréien, do ënnersträicht de Felix Braz, datt ee béid Dossiere misst strikt vun en een trennen.



Felix Braz: De Faite, dass de Parquet européen op Lëtzebuerg kënnt, geet zeréck op Texter vun 1965, déi hu Lëtzebuerg zur Capital judiciaire vun Europa gemaach. Dat war net ëmmer liicht duerchzesetzen. Dir wësst, dass Eurojust 2003 awer op Den Haag gaangen ass. Dofir sinn ech natierlech ganz frou, dass mir de Parquet européen zu Lëtzebuerg kënnen etabléieren. Déi aner Diskussioun iwwert d'Bankenopsiicht, dat ass eng vir déi Lëtzebuerg net Demandeur war. D'Englänner hunn decidéiert de Brexit ze maachen an elo drängt sech déi Diskussioun op. Lëtzebuerg wëllt sech och do abréngen, mä déi zwou hu sécherlech näischt mateneen ze dinn.





Extrait Felix Braz (2)



A wéi ee Gebai den europäesche Parquet schlussendlech kënnt, ass nach net decidéiert. Et hätt een zwou Optiounen, déi den Ament a Fro kéimen, esou den Justizminister. Allebéid wieren se um Kierchbierg.