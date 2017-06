Nom Wahldebakel fir d'Torries hunn zwee Cheffe vum Cabinet vun der Premierministesch Theresa May den Hutt gehol an zwar d'Fiona Hill an den Nick Timothy.

© afp

Den Nick Timothy begrënnt seng Decisioun an engem Schreiwes domat, datt hien d'Responsabilitéit fir seng Roll an der Wahlcampagne géing iwwerhuelen.



Déi zwee ware verschiddene britesche Medien no iwwregens ganz ëmstridden. Hinne gëtt ënnert anerem reprochéiert, datt se fir eng schlecht Stëmmung solle gesuergt hunn.



D'Zeitung "The Sun" titelt iwwerdeems e Samschdeg, datt d'Theresa May "erleedegt" wier. Och aner Zeitunge schreiwen, datt d'Premierministesch däitlech geschwächt wier.