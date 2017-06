D’Europaparlament wëll nämlech de Verkaf vun Haushaltsapparater méi transparent maachen. D’Zil vun der Reglementatioun ass et, Frigoen, Wäschmaschinnen an Tëleeë mat engem eenheetleche Label ze certifiéieren.

Energielabelen / Reportage Frank Elsen



Bis spéitstens 2020 mussen déi nei Labelen op den Electromenager drop kommen.

Eng Energielabel-Klassifizéierung vun A bis G gouf et ewell scho virun 10 Joer. Iergendwa waren d‘Apparater awer esou energieeffizient, datt se alleguerten an d’Kategorie A gefall sinn. Dowéinst goufe spéider d‘Ënnerscheeder mat Pluszeeche markéiert. Dem gréngen Europadeputéierte Claude Turmes no hätt dës Klasséierung awer virun allem mat sech bruecht, dat schlecht Produiten an d’A Klass gefall sinn.



Als Gréng war een deemools géint déi Ännerung an et gouf ee leider iwwerstëmmt. Dat Gutt ass awer, datt een elo, 10 Joer méi spéit, eng politesch Majoritéit fonnt huet, fir vun deem "++"-System ewech ze kommen op eppes, wat all Mënsch versteet: "A" ass gutt, "B" ass manner gutt, "C" an "D" si wierklech schlecht. Wann een dann en engem Buttek eppes keeft, geet ee Richtung "A", well da mécht een eppes fir d'Ëmwelt an de Portemonni.

An Zukunft sollen déi Kriterien dann och ëmmer rëm nei adaptéiert ginn, esou dat A laangfristeg déi beschte Klass bleift. Mat dëser klorer Klassifizéierung erhofft d’EU-Kommissioun dat méi Energie gespuert gëtt.

Donieft, gëtt een europawäite Register agefouert, wou d‘Produzenten hir Produite musse mellen. Domadder wëll een ënnert anerem Fälschungen evitéieren.

D’Konsumenten an noer Zukunft musse sech awer mat ënnerschiddleche Labele rondrëm ploen. An enger éischter Phas kommen nämlech d’Labelen op Wäschmaschinnen, Luuchten an Tëleeën. Eréischt an enger zweeter Phas sollen d‘Stëbssuckeler, d'Hotten, d'Heizungen a d'Gasboiler certifiéiert ginn. E geneeën Zäitplang steet awer nach net. Dëst, well sech déi Liberal am Europaparlament ëmmer rëm géint eng Zertifizéierung vun den Heizunge gewiert hunn, kritiséiert de Claude Turmes.

Dat ass inakzeptabel an och e Punkt, wou de Claude Turmes mam Text net averstan ass. Mä, well dat Ganzt awer insgesamt an déi richteg Richtung geet, ass een als Gréng awer zimlech zefridden iwwer dat neit Regelwierk.

Den Ament ginn d’Labele fir modern Heizungen nach op deen neiste Stand bruecht.