D'Finanzminister vun der Eurozon waren en Donneschde beieneen, fir eng Léisung am Sträit ëm weider Hëllefen a Milliardenhéicht fir Griicheland ze fannen.

Uviséiert sinn 8, 5 Milliarden Euro.

Während där leschter Renconter vum Eurogrupp am Mee haten d'Ministere keen Accord fonnt. Et war nämlech d'Fuerderung nieft den Hëllefen och Scholdenerliichterungen ze accordéieren. D'Euro-Länner wëllen doriwwer eréischt decidéieren, wann den Hëllefsprogramm am August 2018 ofgelaf ass.