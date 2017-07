Déi parlamentaresch Immunitéit vum Marine Lepen gouf am Europaparlament opgehuewen.

Dat well den Ament eng penal Enquête géint d’FN Politikerin ageleet gouf, dat wéinst Diffamatioun vum Buergermeeschter vun Nice. D'Marine Le Pen hat den Estrosi an enger franséischer Emissioun “e Kompliz vun den Dschiadisten” vernannt. Deen hat doropshi Plainte gemaach.



D’Ophiewe vun der Immunitéit hätt awer näischt mam Verdacht vun der fiktiver Beschäftegung am Parlament ze dunn, déi d’Le Pen reprochéiert kritt.