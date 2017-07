© afp

D'Premierministesch Theresa May huet sech duerch déi virgezunne Wahlen am Fong e méi einfacht Spill bei de Brexit-Verhandlungen erhofft, mee hir Rechnung ass net opgaangen. No den Ënnerhauswahle vum 8. Juni ass Groussbritannien politesch geläämt. Vill Briten haten gehofft, dat d'EU hinne wéinst dëser aktueller Orientéierungslosegkeet e bësse méi Zäit géing loossen, mee d'EU mécht Drock, ënnert anerem mam Zil aner Länner vun engem EU-Austrëtt ze dissuadéieren.



Wéi den Donneschdeg matgedeelt gouf, fänken d'Negociatiounen zum Brexit offiziell de kommende Méindeg un. Déi britesch Regierung huet confirméiert, dat sech de Brexit-Minister David Davis aus dësem Grond op de Wee op Bréissel mécht, fir sech do mam Michael Barnier ze treffen, deen d'Interesse vun der EU während de Verhandlunge vertriede wäert.





We are starting . https://t.co/pRL4TFWRHt — Michel Barnier (@MichelBarnier) June 15, 2017

Innepolitesch ass d'Situatioun am Moment méi wéi schwiereg. Net nëmmen hunn déi Konservativ an de leschte Wahlen en extremen Réckschlag erlidden, och an der Partei gëtt et grouss Onstëmmegkeeten. Während den Chancellor of the Exchequer Philip Hammond an d'schottesch Tory Chefin Ruth Davidson sech fir eng oppen Approche staark maachen, déi sech méi op Wirtschaft wéi op Immigratioun géing fokusséieren, gëtt et eng Rëtsch vu Politiker, déi mat enger Ofdankung dreeën, falls dëst géing duerchgesat ginn.An engem Effort, d'Brexit Verhandlungen an eng méi positiv Richtung ze féieren, wäert d'Queen de kommende Mëttwoch eng Ried halen.