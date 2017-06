Op d'mannst den Ufank vum Brexit war gutt duerch getimed: um 10.45 Auer e Méindeg de Mueren ass d'britesch Verhandlungsdelegatioun mam zoustännegen Minister David Davis am Berlaymont-Gebei zu Bréissel ukomm, fir datt duerno déi éischt Ronn vun den Austrëttsgespréicher konnt lancéiert ginn. Nom "lunch" gëtt da bis an de fréie Méindegowend weider verhandelt - den Zäitplang ass enk: bis November 2018 soll d'Scheedung fäerdeg negociéiert sinn. E laangen Wee, mat ville Knuppen an Kéieren mengt de Roy Grotz.

...wëll der Regierung vum Theresa May wuel och nach d'Wahldefaite vu komplett onnéidege Wahlen dierft an de Glidder setzen an een elo schonn net nëmmen zu Bréissel driwwer spekuléiert, fir de gesaten Timing nach ze verlängeren. Fir dass et an d'Verlängerung geet, missten awer all EU-Memberstaaten, ouni Exceptioun, deem zoustëmmen - an dat dierft dann awer schwiereg ginn, well vill an der EU hunn déck d'Flemm mat der Uluecht an dem versnobbte Behuelen vun de Briten: da solle se eben d'Dir klaken, wa se mengen, datt se missten - dës Meenung setzt sech ëmmer méi duerch, well mat wéi vill Engagement kann d'Regierung May iwwerhaapt verhandelen, wann déi nei Regierung mat der nordirescher DUP nach guer net steet. An da gëllt et eng 20.000 Gesetzer ze beschwätzen - sécher net vun haut op muer ze maachen, a wann een nach mat esou vill briteschem Pragmatismus un dës Dossieren wëll erugoen.

Praktesches emol: d'EU proposéiert e konkrete Verhandlungs-Zyklus pro Mount: déi éischt zwou Woche schaffe béid Säiten eenzel un de Verhandlungspositiounen, déi drëtt Woch gëtt verhandelt, déi lescht Woch vum Mount da ginn d'Resultater an den Haaptstied analyséiert. D'Brite gi sech betount britesch geloossen a soen an hirem "understatement", datt se op e "generéisen Accord" wéilten hischaffen.

Esou e Kaddo wier z.B. fir deenen 3,5 Milliounen EU-Bierger, déi déisäits vun der Manche liewen, d'Garantie ze ginn, datt se och an Zukunft déi selwecht Rechter hunn, ouni sech ëm hir Rent oder Krankeversécherung misste Suergen ze maachen. Den EU-Negociateur Michel Barnier huet dës Offer gekontert a sech gefrot, wéi ee kéint de Leit Rechter garantéieren, déi se de toute façon schonn hätten. Wéi eng juristesch Instanz dës Rechter iwwerdeem soll surveilléieren entsprécht enger vun de roude Linnen, déi d'Theresa May eben net wëll depasséieren, well jo de Kredo ëmmer war, datt London d'Kontroll iwwert d'Gesetzer wollt zréckkréien. Eng aner rout Linn an domat och wuel den Haaptgrond firwat den onsënnegen Referendum d'lescht Joer e Succès gouf, ass d'voll Kontroll vun der Immigratioun, déi d'Brite wëllen zréckkréien - an deem Fall ass d'Memberschaft am EU-Marché Intérieur awer net méi ze halen. Mä da si mer bei de parteiinternen Affrontementer bei den Tories, wou nach laang net jidderee vun der "hard Brexit" Demarche vun der Theresa May iwwerzeegt ass...de Finanzminister Philip Hammond gesäit z.B. beim Austrëtt aus dem Bannemaart e Risk, dee fir d'britesch Ekonomie net ze kalkuléiere wier. Domat stinn d'Campe vun den ideologeschen Betongskäpp an de moderaten Tories sech also géintiwwer, wéi wann et Krich géif ginn...eng Spléck a Spannung, déi sech queesch duerch d'britesch Gesellschaft zéien, a wou een d'Angscht muss hunn, datt villes komplett aus dem Rudder kéint lafen. Den Empire huet d'Kinnekräich verluer, wéi eng Plaz an Zukunft op der Weltkaart fir Groussbritannien reservéiert ass, ass net gewosst.

Optakt vun de Brexit-Verhandlungen - Reportage Roy Grotz



D'Treffe war wéi gesot e Méinden de Moie fir 11 Auer ugesat. Fir d'éischt wëll ee sech doriwwer eens ginn, wéi den Oflaf an d'Organisatioun vun de Verhandlunge sollen ausgesinn.De Michel Barnier hat schonn am Virfeld annoncéiert, datt hien bis Enn vum Joer iwwert 3 Haaptpunkten diskutéiere wëll. Dat sinn d'Grenz tëscht Nordirland a Groussbritannien, d'Finanziell Hëllefen aus der EU an d'Rechter vun den EU-Bierger a Groussbritannien. Där ginn et ronn 3 Milliounen op der Insel.Am Kontext vum Brexit, ass de fréiere Finanzminister Luc Frieden eisen Invité vun der Redaktioun um 10 op 8.