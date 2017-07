Dem Land an der Golfregioun gëtt jo virgeworf, den Terrorismus mat ze finanzéieren. An den Differenzen tëscht de Golfstaate wéilt d'EU de Mediateur Kuwait ënnerstëtzen. Katarescht Kapital hei am Land géif net hannerfrot ginn, d'Zentralbank zu Frankfurt géif dat souwisou maachen, sot den Lëtzebuerger Ausseministere Jean Asselborn. E Punkt, deen um Conseil net um Ordre du jour stoung, an awer beschwat gouf, war de Sujet Tierkei. Hien huet héieren, datt een an deem Land ganz no wier d'Normaliséierung vun de Relatiounen tëscht EU an Tierkei frësch ze starten. Esou Echoen hätt een och am Kader vum Conseil héieren, an dat stéisst dem Jean Asselborn op, grad virun e puer Deeg eréischt wiere gläich eng ganz Partie Mënscherechtler an der Tierkei einfach an de Prisong geheit ginn. Dat géif net goen, fir dann zur Dagesuerdnung iwwerzegoen.



D'EU-Bäitrëttsverhandlunge mat der Tierkei hunn heimatter näischt ze dinn, huet den Ausseminister Asselborn kloergestallt, déi géifen de Moment esou oder esou op Äis leien.





Ëmmer manner Migrante kommen aus afrikanesche Länner an d'EU, waren et 2016 nach 70.000 Mënschen, déi beispillsweis aus dem Niger koumen, sinn et der dëst Joer nëmmen nach 5.000. Ëmmer méi Leit kéinten och an hir Heemecht zeréckbruecht ginn, och scho vu Libyen aus. Dat sot de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn am Kader vum EU Conseil vun den Ausseministeren hei am Land, de Problem wier domat allerdéngs alles anescht wéi geléist. 50 Flüchtlinge géifen de Moment pro Mount hei an d'Land kommen, dat aus Italien an aus Griicheland an och aus Jordanien an aus der Tierkei géife Mënsche geholl ginn, esou nach de Jean Asselborn.



