D'Staats- an d'Regierungscheffe géifen en Donneschdeg an engem anere politesche Kontext zesumme komme wéi nach déi lescht Méint, wéi anti-europäesch Mouvementer nach un Zoustëmmung gewonnen hunn, schreift den Donald Tusk a sengem Invitatiounsbréif.



D'EU géif den Ament éischter als Léisung an net als Problem gesi ginn. Et dierft een awer net naiv sinn. Mir mussen de Mënschen beweisen, datt mer an der Lag sinn d'Kontroll iwwert d'Evenementer z'iwwerhuelen, déi eis iwwerwältegen an eis heiansdo Angscht maachen, warnt den EU-Rotspresident.



3 Themen dominéieren déi nächst 2 Deeg: D'Lutte géint den Terror an den Ausbau vun der europäescher Defense, d'Situatioun vun der Flüchtlingsroute iwwert d'Mëttelmier an d'Protectioun vun de Betriber an de Mataarbechter géint onfair Konkurrenz.



Lëtzebuerg ass um Sommet duerch de Premier Xavier Bettel vertrueden.