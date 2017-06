Um europäesche Geriichtshaff gouf e Mëttwoch een Uerteel gesprach an enger Affär, wou ee Mann no engem Hepatit B Impfung u Multiple Sklerose erkrankt ass.

Prozess wéint Heptatite B Impfung/ Rep. Pierre Weimerkirch



Medezinesch konnten en Zesummenhang net festgestallt ginn, ma an Zukunft brauch een dëse medezinesche Beleeg net méi fir entschiedegt ze ginn.

Am Uerteel weist den europäesche Geriichtshaff 3 Critèren aus, wéini ee kann entschiedegt ginn. Et muss ee beleeë kennen, datt ee virdru gesond war, kuerz no der Impfung krank ginn ass an et muss weider esou Fäll ginn.

