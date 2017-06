X

Et ass ee chargéierten Ordre du Jour den déi europäesch Politiker erwaart. Am Mëttelpunkt vun den Diskussioune steet déi europäesch Verdeedegungspolitik a wéi géint d'Radikaliséierung an d'Dschihadisten am Internet ka virgaange ginn.



En Donneschden den Owend hu sech d'Staats- a Regierungscheffe mat enger Rallonge vun de Wirtschaftssanktioune géint Russland wéinst der Ukrain-Kris befaasst. Déi goufen ëm 6 Méint verlängert.



Donieft wëlle si och nach emol däitlech maachen, dass déi eenzel Memberlänner um Klimaaccord vu Paräis festhalen.



Déi britesch Premierministesch Theresa May informéiert hir Kollegen iwwerdeems iwwert den Optakt vun de Brexit-Verhandlungen, déi dës Woch ugefaangen hunn. Ofschléissend beroden déi aner 27 Länner iwwert eng Prozedur, wat nei Standuerter fir d'EU-Bankenopsiicht an déi Europäesch Agence fir Medikamenter betrëfft. Déi zwou europäesch Institutiounen hunn den Ament nach hire Sëtz a Groussbritannien, musse sech awer wéinst dem Brexit en neie Siège sichen.





EU-Sommet zu Bréissel (22.06.2017) Während 63 Joer war den Dossier vun enger militärescher Zesummenaarbescht op EU-Niveau blockéiert. Um Donneschdeg gouf et en Duerchbroch. De neie franséische President, Emmanuel Macron, huet dësen als historesch bewäert.

E Freide stinn dann d'Wirtschafts- an Handelsfroen souwéi d'Flüchtlingskris um Ordre du Jour vum EU-Sommet.ass zu Bréissel vertrueden duerch de Premier Xavier Bettel. Um Bord vum Sommet kënnt de Staatsminister en Donneschde mat sengen Homologen aus der Belsch an Holland zesummen, dem Charles Michel an dem Mark Rutte, souwéi dem slowenesche Premier Miro Cerar. Et geet an de Gespréicher ëm d'Zukunft vun Europa. De Xavier Bettel kënnt awer schonn een Dag éischter nees heem, wéinst den offizielle Feierlechkeete fir Nationalfeierdag. Um Sommet gëtt hien dann e Freiden duerch den hollännesche Premier vertrueden.

Virum Sommet huet den neie franséische President Emmanuel Macron seng Fuerderung no enger Verdéiwung vun der Eurozon widderholl. Däitschland géif sech deem net entzéien, sou de Macron, fir deen et den éischte Sommet vun de Staats- a Regierungscheffen ass. Ma déi däitsch-franséisch Berodunge kommen nawell nëmme lues weider. Paräis schwieft vir, fir d'Eurozon mat engem eegene Budget, engem eegene Finanzminister an enger Regierung auszestafféieren.