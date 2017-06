X

EU-Sommet: Reportage Jeannot Ries



A Punkto Brexit war et d'Annonce, dass EU-Bierger, déi a Groussbritannien liewen, nom Brexit net hir Koffer musse paken. Si däerfen och no engem Austrëtt vu London aus der Unioun am Land bleiwen.'t war fir d'éischte Kéier, dass d'Theresa May domadder konkret ginn ass, beim wichtege Sujet vun de Rechter vun EU-Bierger.Dernieft gouf um Sommet eng Verlängerung vun de Sanktioune géint Russland decidéiert an et wëll ee sech wieder an nei Mëttele ginn an der Lutte géint den Terror.D'Kommissioun wäert d'Kandidaturen iwwerpréiwen en vue vun engem neie Sëtz vun der europäescher Bankenopsiicht, an et wier ee sech generell iwwert eng nei Demarche am Kader vun enger gemeinsamer europäescher Defense-Politik méi no komm... Detailer gouf et doriwwer awer nach net.E Freideg um zweeten Dag vum Sommet, ss de Xavier Bettel net méi bei de Gespréicher mat derbäi. Nationalfeierdag geet vir. Hie gëtt duerch den hollännesche Premier Mark Rutte vertrueden.