De Charel Goerens (26.06.2017)

Entwécklungshëllef - De Reportage vum Joël Detaille



Den Ament läit de Bäitrag vun den 28 Memberlänner an der EU bei ronn 0,5%. Dat sinn 0,2%-Punkten manner, wéi d'Zil vun 0,7%, dat ee bis spéitstens 2030 wëll erreechen.

De Charel Goerens huet um Méindeg de Moien am Numm vun der liberaler Fraktioun am Europa-Parlament dee Problem ugestouss, deen elo misst ugaangen ginn, soss wier d'Zil an den nächste Joren einfach finanziell net méi ze erreechen.

Lëtzebuerg huet sech scho méi laang d'Zil gesat, 1% vum nationale PIB an d'Entwécklungshëllef ze ginn. Domadder steet de Grand-Duché awer zimlech eleng do an der EU. Kaum e Land kënnt iwwerhaapt op déi fixéiert 0,7%, geschweige dann doriwwer eraus.

Obwuel am Lissabonner Vertrag, eng kohärent europäesch Entwécklungshëllef vun allen Uniounsstaaten ënnerschriwwe gouf, gesäit d'Realitéit anescht aus.

Virun allem d'Europa-Parlament zu Stroossbuerg an déi zoustänneg parlamentaresch Kommissioun steet e bësse mam Fanger am Mond do.



Fir den Europadeputéierten Charel Goerens kéint dat awer net sinn, a fuerdert dofir eng aner Demarche fir Stroossbuerg besser an ze bannen.

Virstelle kéint ee sech dofir eng Prozedur, wéi mat den Zuelen am Kader vum semestre européen, wou all Land hir Budgetsziler jo muss op Bréissel schécken.



Charel Goerens: Eppes Ähnleches kéint ee virgesinn fir d'politique de coopération au développement. Ech kéint mer virstellen, datt mat deene Chifferen, déi déi eenzel Memberstaaten dem Här Öttinger liwweren, ee kéint deen Deel ofzweigen dee Bezuch huet op d'Entwécklungsopolitik. Souwisou gëtt d'europäesch Unioun als solche, an och d'Memberstaaten individuell der OCDE déi Chifferen. Si kéint iwwerall diskutéiert ginn, just net an der Commission du développement, sou datt am institutionelle Kader d'Kommissioun Bescheed weess, de Conseil Bescheed weess an d'Parlament ass aussen vor.



Souvill zu de prozedurale Problemer. Konkret kënnt awer kuerzfristeg nach e weidere finanzielle Knackpunkt op d'EU duer, nämlech dee vum Brexit. Groussbritannien ass nämlech eent vun de wéinege Länner, déi sech bis well un d'Engagementer gehalen hunn, mat engem Invest an déi europäesch Entwécklungshëllef vun 18 Milliarden € d'Joer.



D'Europäesch Unioun gëtt also an hirer strategescher Gestaltungskraaft zimlech geschwächt, sou de Charel Goerens, well 18 Milliarden hunn, oder 18 Milliarden net hunn, bedeit en décke Verloscht.



Derbäi komme protektionistesch Tendenzen an anere Memberstaate wéi Polen oder Ungarn, déi de Problem net méi kleng maachen.

Trotzdeem gesäit de Charel Goerens nach Hoffnung fir op déi 0,7% bis 2030 ze kommen. Et wier awer den allerleschten Zuch, dee grad am gaangen ass fort ze fueren.