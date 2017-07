Et wieren allerdéngs nach méi Kloerheeten a Garantien néideg, wéi aus de Positioune vu Groussbritannien ervirgeet, sou den EU-Chefnegociateur Michel Barnier op Twitter.Zil vun der EU wier et, déi selwecht Garantië fir d'Bierger ze verankeren wéi am EU-Recht.E Méindeg sot d'Theresa May virum britesche Parlament, dass ee wéilt, dass d'EU-Bierger, déi a Groussbritannien liewen, bleiwen. Hire Pläng no kéinten déi EU-Auslänner, déi sech virum Brexit a Groussbritannien néiergelooss hunn, no 5 Joer am Land eng permanent Openthaltsgeneemegung ufroen an och vun der Kranken- a Rentekeess profitéieren.Si huet allerdéngs net präziséiert, wéi een Datum als Stéchdag fir dës Reegelung soll gëllen.