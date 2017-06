© Pierre Weimerskirch

De Jean Asselborn



Nodeems déi britesch Premierministesch Theresa May e Méindeg fir d'éischte Kéier konkret Propose gemaach huet iwwer déi zukünfteg Rechter vun EU-Bierger, déi op der Insel liewen, war en Dënschdeg de Moien d'aussepolitesch Kommissioun um Krautmaart beieneen. Den Ausseminister Jean Asselborn huet d'Deputéiert gebrieft iwwer d'Problematik vun den aktuellen Negociatiounen a punkto zukünfteg Rechter fir d'EU-Bierger op der Insel an fir d'Britten an der EU.Hien huet vun zwee Knackpunkte geschwat.D'Madame May hätt proposéiert, datt déi, déi 5 Joer a Groussbritannien geschafft a gelieft hunn, regulariséiert ginn, ma - an dat wier een éischte Knackpunkt - do wier keen Datum genannt ginn, ma dat kéint fir d'EU just Mäerz 2019 sinn, wann den Artikel 50 ficeléiert gi wär ...Deen zweete Knackpunkt ass, datt d'Brite soen, wann et Problemer mat de Rechter vun de Leit géif ginn, zum Beispill mat der Sozialsécherheet oder de Renten, da wieren déi normal Geriichter a Groussbritannien zoustänneg - fir d'EU wier do awer eenzeg an eleng d'Cour européenne de justice zoustänneg.

A punkto Rechter fir d'Bierger wär et elo um Michel Barnier, dem Chef-Negociateur fir d'EU, fir d'Enner sou séier wéi méiglech beieneenzekréien. Et wär wichteg, de Leit ze soen, wéi hir Zukunft ausgesäit a se net weiderhin an der Ongewëssheet liewen ze loossen. Op deem Punkt misst ee sech also elo séier eens ginn, fir iwwerhaapt kënnen d'Suite ze entaméieren, sou den Ausseminister.