D'EU-Kommissioun huet Richtlinne virgeluecht, wat d'Asetze vun Antibiotiken ugeet. D'Resistenze géint Antibiotike wieren eng weltwäit wuessend Bedroung. Et misst een elo dogéint virgoen, wëll soss bis 2050 méi Leit doru stierwe kéinten, wéi u Kriibs, sot den EU-Gesondheetskommissär. An den Recommandatiounen heescht et ënnert anerem, d'Doktere sollen Antibiotiken nëmmen da verschreiwen, wann an den Ënnersichungen am Labo eng bakteriell Infektioun nozeweisen ass.