Den neie System soll ënnert anerem dem Anti-Terror-Kampf déngen. An d'Datebank sollen Informatioune vun Net-EU-Bierger kommen, déi fir Openthalter vu bis zu 90 Deeg an d'EU reesen. Hir Reesdokumenter an d'Zäitpunkte vun hirer Arrivée an hirem Depart sollen hei festgehale ginn. D'Daten géifen am Normalfall dräi Joer laang gespäichert ginn.