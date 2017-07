Et ass eng Première fir d'baltesch Republik. D'Fërdere vun deenen digitalen Technologië steet dann och am Mëttelpunkt vun der estnescher Presidence.



Zanter 2005 kann een am klenge Land online wielen. Donieft kënnen an Estland Autoen digital zougelooss ginn, et gëtt digital Krankendossieren an Administratiounen ouni Pabeier.