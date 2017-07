Flüchtlingen am Hafe vu Salerno. © AFP

D’Flüchtlingen, déi mat Schëffer gerett ginn, solle net nëmmen méi Italien usteieren, mä och aner europäesch Häfen. Dat fuerdert den italieneschen Inneminister op engem Treffe mat sengen Homologen aus Däitschland a Frankräich. Mat esou enger Decisioun soll een aussergewéinlecht Signal gesent ginn, esou de Minniti. Dat géif zwar de Problem vun de Flüchtlingen net léisen, mä et wier een Zeechen fir d’Ënnerstëtzung fir Italien.



Am Virfeld hat Roum domadder gedreet, datt et auslännesch Schëffer mat Flüchtlingen net méi an italienesch Häfen afuere loosse wëll. Zanter Ufank vum Joer si ronn 83.000 Réfugiéen am Land ukomm. Dat si bal 20 Prozent méi, wéi déi selwecht Period zejoert.