An engem Interview huet den aktuellen EU-Finanzkommissär ugedeit, datt hie Successeur vum Jean-Claude Juncker wéilt ginn.

Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Den EU-Finanzkommissär Pierre Moscovici ass deen Éischten, deen Interessi um Poste vum Kommissiounspresident weist an domadder 2019 Successeur vum Jean-Claude Juncker ze ginn. De Moscovici seet an engem Interview mat der Welt am Sonntag, datt hien dorunner interesséiert wier, allerdéngs ënnert der Konditioun, datt hien d'Chancen hätt, de Posten och wierklech ze kréien. Hie géif keng Campagne maachen, nëmmen fir eng ze maachen, mä mam Zil herno ze gewannen.