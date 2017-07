Multinational Konzerner an der EU sollen an Zukunft dozou verflicht sinn, hir Gewënner an deenen eenzele Memberstaaten oppen duerzeleeën.

Donieft mussen si och kloer präziséieren, wéi vill Steiere si a wéi engem Land bezuelen. Dat gesäit eng nei Direktiv vir, iwwert déi d'Europaparlament um Dënschdeg an éischter Lecture ofstëmmt.



Déi geplangte Neireegelung soll an der Lutte géint Steierhannerzéiung hëllefen.



D'Bréisseler Kommissioun huet ausgerechent, dass der EU all Joer tëscht 50 a 70 Milliarden duerch d'Fanger ginn, well grouss Konzerner mat ëmmer méi komplizéierten an onduerchsichtege Methoden Steierhannerzéiung bedreiwen.



Am Parlament gëtt en Dënschdeg mat engem knappe Vote gerechent. Vetrieder vun déi Lénk an deene Grénge geheien deene Konservativen a Liberale vir, si wéilten eng sëlleche Kanäl schafen, fir awer nach Steiere kënnen ze hannerzéien.



Nom Vote sollen dann d'Verhandlungen tëscht de Memberlänner, der EU Kommissioun an dem Europaparlament ufänken.