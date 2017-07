Goerens an Engel

Goerens an Engel/Rweportage Max Weirig



Si reagéieren op d’Aussoe vum Jean-Claude Juncker zu Stroossbuerg. De Kommissiounspresident hat sech jo driwwer opgereegt, datt ganz wéineg EU-Deputéiert präsent waren, wéi et ëm d’maltesesch Presidence goung.

Esou léisst den CSV-Europadeputéierte Frank Engel dat net stoen. De Jean-Claude Juncker misst eigentlech wëssen, wisou net sou vill Deputéierte an der Plenière waren. Si hätten och nach aner Saachen ze dinn. Déi Plenière géing moies um 9 ugoen bis owes 12.

D’Ausso vum Kommissiounspresident wier Waasser op d’Mille vun den Europaskeptiker. De Frank Engel huet dann och seng Problemer mam Personnage Joseph Muscat. Dem Muscat gëtt Korruptioun reprochéiert. D’Enquêtëkommissioun vum EU- Parlament, déi sech op Malta mam Fall beschäftegt huet, wier vum Premier Muscat a senge Leit wéi de leschten Dreck behandelt ginn, seet de Frank Engel.

Während d’Pleniere leeft, gëtt et fir d’Deputéiert och nach vill aner Engagementer, zum Beispill Fraktiounssëtzungen oder Groupes de Travailen, seet den DP-Europadeputéierte Charel Goerens. D’Léisung fir de Problem, datt sou wéineg EU-Deputéierter präsent sinn, wier fir de Charel Goerens ganz einfach: Dat soll ee keng Reunioun méi maachen, déi zu der nämmlechter Zäit si wéi d'Plenière.

Da wier et och net d’EU-Parlament, mä d’Presidence vu Malta, déi ridicule wier. Bei enger ganzer Rei wichtegen Debatten am Parlament war d'Presidence guer net do.

All halleft Joer wiesselt d’EU-Presidence, vum éischte Juli un ass Estland un der Rei. Virgesi war eigentlech Groussbritannien, mä do koum de Brexit dertëscht.



Juncker: "D'Europaparlament ass lächerlech, ganz lächerlech"



De Jean-Claude Juncker huet sech um Dënschdeg zu Stroossbuerg schrecklech opgereegt. De Kommissiounspresident war doriwwer rosen, datt déi meescht Deputéiert fir eng Sitzung mam maltesesche Premier Joseph Muscat blo gemaach hunn.



"D'Europaparlament ass lächerlech, ganz lächerlech", sou de rosene President vun der EU-Kommissioun.





Am Europaparlament: Juncker versus Tajani



Um Ordre du jour vun der Sitzung war um Dënschdeg de Bilan vun der Presidence vu Malta. Wann d'Bundeskanzlerin Angela Merkel amplaz vum maltesesche Premier geschwat hätt, da wier de Sall voll gewiescht, sou de Jean-Claude Juncker deen elo seng Konsequenzen zéie wëll.Hie géif net méi bei sou enger Form vu Sitzung derbäi sinn. Ma d'Parlament misst och d'Presidencen vu klenge Länner respektéieren.De President vum Europaparlament Antonio Tajani huet ähnlech opbruecht op d'Reprochë reagéiert. Hien huet de Kommissiounspresident gefrot, ob säi Language opzepassen. "Mir sinn net lächerlech", sou den Tajani. A souwisou wier et um Parlament fir d'Kommissioun ze kontrolléieren an net ëmgedréit.